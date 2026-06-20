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Минздрав Израиля зафиксировал первый случай подозрения на Эболу

Ведомости

Министерство здравоохранения Израиля заявило о подозрении на первый случай заражения вирусом Эбола в стране, пишет Jerusalem Post. Пациент – мужчина, вернувшийся из Демократической Республики Конго, – обратился за медицинской помощью с лихорадкой и головной болью. В ведомстве подчеркнули, что пока речь идет именно о подозрении, окончательный диагноз не подтвержден.

Пациент госпитализирован в специализированный изолятор медицинского центра «Рамбам» в Хайфе, который заранее определен властями для приема подобных случаев. В минздраве сообщили, что пациент помещен в карантин в соответствии со стандартными протоколами. Его анализы будут готовы в ближайшие сутки. Параллельно начато эпидемиологическое расследование для выявления всех возможных контактов заболевшего.

Ведомство также сообщило о полной готовности системы здравоохранения к подобным инцидентам.

Минздрав призвал граждан Израиля воздержаться от необязательных поездок в районы активной вспышки – ДРК и Уганду. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на сегодняшний день в ДРК зафиксировано 933 подтвержденных случая и 245 смертей, в Уганде – 19 случаев и 2 смерти, вызванных вирусом Бундибуджо. В израильском Минздраве подчеркнули, что поводов для беспокойства нет, а информация будет обновляться по мере необходимости.

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