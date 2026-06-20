Минздрав Израиля зафиксировал первый случай подозрения на Эболу

Минздрав призвал граждан Израиля воздержаться от необязательных поездок в районы активной вспышки – ДРК и Уганду. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на сегодняшний день в ДРК зафиксировано 933 подтвержденных случая и 245 смертей, в Уганде – 19 случаев и 2 смерти, вызванных вирусом Бундибуджо. В израильском Минздраве подчеркнули, что поводов для беспокойства нет, а информация будет обновляться по мере необходимости.