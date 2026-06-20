Средства ПВО сбили 24 беспилотника за шесть часов

В период с 7:00 до 14:00 мск российские военнослужащие сбили 57 украинских дронов над регионами России. Их уничтожили над Московским регионом, Татарстаном, Тюменской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской областями, над Крымом и Пермским краем.