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Средства ПВО сбили 24 беспилотника за шесть часов

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов уничтожили 24 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России в Max.

Атаки отражены в период с 14:00 до 20:00 мск. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ведомство не привело подробностей о возможных разрушениях и пострадавших.

В период с 7:00 до 14:00 мск российские военнослужащие сбили 57 украинских дронов над регионами России. Их уничтожили над Московским регионом, Татарстаном, Тюменской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской областями, над Крымом и Пермским краем.

В ночь на 20 июня над российскими регионами перехватили 187 украинских БПЛА. Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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