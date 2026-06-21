В Азербайджане из-за повреждения нефтепровода произошла утечка топлива
У побережья Каспийского море в Азербайджане произошел разлив нефти из-за повреждения подводного трубопровода, сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).
Трубопровод принадлежит предприятию «Азнефть».
Как уточняется, место утечки в районе пляжа Дюбенди визуально не просматривалось – его удалось выявить лишь с помощью судов и вертолета. После обнаружения повреждения на участке начались ремонтно-восстановительные работы.
До завершения ремонта трубопровод остается выведенным из эксплуатации.