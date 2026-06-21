Совбез Белоруссии заявил о попытках втянуть страну в конфликт на Украине
Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что европейские лидеры пытаются втянуть республику в конфликт на Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».
По словам Вольфовича, новые поставки европейского вооружения Киеву, о которых договорились страны «большой семерки», вызовут дополнительное напряжение и подорвут стратегическую стабильность на всем европейском континенте. «Они бы рады были втянуть нашу страну в этот конфликт, чтобы и на территории нашей страны вспыхнул пожар», – подчеркнул госсекретарь (цитата по «БелТА»).
Он отметил, что конфликт уже затрагивает Польшу, Литву, Латвию и Финляндию, поскольку украинские беспилотники, поставки которых финансируются европейцами, летят через территории этих государств, создавая напряжение среди мирного населения и ставя под угрозу безопасность граждан. Вольфович также обратил внимание на рост военных бюджетов в странах ЕС и заявил, что «напичкивание Европы смертоносными вооружениями» не принесет стабильности, а лишь увеличит риски.
Госсекретарь совбеза подчеркнул, что руководство Белоруссии делает все возможное, чтобы на мировой арене услышали ее позицию о нежелании воевать. «Беларусь за добрососедские отношения, за мирный диалог, за решение всех проблем за столом переговоров», – заявил он, добавив, что Европа не готова остановить конфликт и делает все, чтобы он продолжался.