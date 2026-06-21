Совбез Белоруссии заявил о попытках втянуть страну в конфликт на Украине

Госсекретарь совбеза подчеркнул, что руководство Белоруссии делает все возможное, чтобы на мировой арене услышали ее позицию о нежелании воевать. «Беларусь за добрососедские отношения, за мирный диалог, за решение всех проблем за столом переговоров», – заявил он, добавив, что Европа не готова остановить конфликт и делает все, чтобы он продолжался.