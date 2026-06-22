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Силы ПВО сбили 301 украинский беспилотник над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь сбили 301 украинский беспилотник самолетного типа над 14 регионами России и двумя морями. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Атаки были отражены с 20:00 мск 21 июня до 7:00 мск 22 июня. Российские военные перехватили и уничтожили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

С вечера 21 июня Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Сочи, Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское»), Ярославля («Туношна»), Иваново («Южный»), а также столичных авиагаваней «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское).

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с полуночи 22 июня силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников, летевших в направлении столицы.

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