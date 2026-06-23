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Силы ПВО сбили 143 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

Силы ПВО за ночь сбили 143 украинских беспилотника самолетного типа над девятью регионами России и двумя морями. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Атаки были отражены в период с 20:00 мск 22 июня до 7:00 мск 23 июня над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Крыма, Адыгеи и над акваториями Азовского и Черного морей.

С вечера 22 июня Росавиация ограничивала работу аэропортов Краснодара («Пашковский»), Сочи, Геленджика. Мера уже отменена.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО сбили более 10 украинских беспилотников в Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. О раненых и разрушениях данные не приводились.

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