Силы ПВО сбили 143 украинских беспилотника над регионами России

Атаки были отражены в период с 20:00 мск 22 июня до 7:00 мск 23 июня над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Крыма, Адыгеи и над акваториями Азовского и Черного морей.