Дрозденко пообещал 100 000 рублей за каждый сбитый БПЛА в Ленобласти

В апреле 2026 г. Дрозденко сообщил о создании дополнительных мобильных огневых групп для борьбы с беспилотниками. В январе 2026 г. президент Владимир Путин обсудил с Дрозденко защиту неба Ленобласти от ударов БПЛА; глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов в рамках ПВО. В апреле Дрозденко также ввел премии в 10 000 руб. для пожарных, задействованных в ликвидации последствий атак БПЛА.