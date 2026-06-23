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Дрозденко пообещал 100 000 рублей за каждый сбитый БПЛА в Ленобласти

Ведомости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о введении дополнительных мер поддержки для бойцов мобильных огневых групп (МОГ), защищающих регион от атак беспилотников. За каждый сбитый БПЛА противника предусмотрена премия в 100 000 руб., сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

При заключении контракта через областной военкомат резервистам также будет выплачиваться единовременная сумма в 250 000 руб. Ежемесячная зарплата составит от 200 000 руб. Контрактники застрахованы на сумму 2 млн руб.

«Ключевая задача МОГ – защита Ленинградского неба, критической инфраструктуры и наших жителей от угроз с воздуха», – написал губернатор.

Он отметил, что служба в мобильных огневых группах – это «работа для настоящих мужчин» с достойными условиями. Набор ведется среди мужчин в возрасте до 62 лет (в зависимости от воинского звания). Оформление происходит через ГКУ ЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области». Служба проходит исключительно на территории региона.

В апреле 2026 г. Дрозденко сообщил о создании дополнительных мобильных огневых групп для борьбы с беспилотниками. В январе 2026 г. президент Владимир Путин обсудил с Дрозденко защиту неба Ленобласти от ударов БПЛА; глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов в рамках ПВО. В апреле Дрозденко также ввел премии в 10 000 руб. для пожарных, задействованных в ликвидации последствий атак БПЛА.

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