В Нидерландах впервые применили эвтаназию к ребенку младше 12 лет

Правительство Нидерландов разрешило проводить эвтаназию детям в возрасте от 1 до 12 лет в апреле 2023 г. Тогда глава минздрава королевства Эрнст Кейперс отметил, что после интенсивных консультаций со всеми заинтересованными сторонами правительство пришло к решению, с помощью которого можно помочь «этим неизлечимо больным детям, их родителям, а также их терапевтам».