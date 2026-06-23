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В Нидерландах впервые применили эвтаназию к ребенку младше 12 лет

Ведомости

В Нидерландах впервые применили эвтаназию в отношении ребенка в возрасте младше 12 лет в рамках правил, вступивших в силу в 2024 г., пишет Dutch News со ссылкой на письмо главы минздрава страны Софи Херманс депутатам парламента.

Отмечается, что в соответствии с законодательством королевства эвтаназия в этом возрасте допускается при тяжелых неизлечимых заболеваниях и невыносимых страданиях, которые не могут облегчить врачи. Точный возраст, пол ребенка или его диагноз не озвучиваются.

Материалы дела были рассмотрены специальной оценочной комиссией. Ее члены также поговорили с врачом, который участвовал в процедуре эвтаназии. После этого материалы были направлены в прокуратуру для определения законности процедуры.

Правительство Нидерландов разрешило проводить эвтаназию детям в возрасте от 1 до 12 лет в апреле 2023 г. Тогда глава минздрава королевства Эрнст Кейперс отметил, что после интенсивных консультаций со всеми заинтересованными сторонами правительство пришло к решению, с помощью которого можно помочь «этим неизлечимо больным детям, их родителям, а также их терапевтам».

В России эвтаназия законодательно запрещена статьей 45 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

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