Токаев заявил о готовности Казахстана поставлять в ЕС 21 вид минералов

Токаев отметил, что Казахстан остается крупнейшим в мире производителем урана, обеспечивая около 40% мирового спроса. Кроме того, страна располагает значительными запасами нефти, газа и угля, развивает проекты в сфере «зеленого» водорода и обладает крупными неосвоенными запасами лития, никеля, ванадия и кобальта. По словам Токаева, Астана предлагает европейским партнерам модель сотрудничества, основанную на принципе «инвестиции и технологии в обмен на доступ к стратегическим ресурсам» при соблюдении европейских стандартов.