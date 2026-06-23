Токаев заявил о готовности Казахстана поставлять в ЕС 21 вид минералов
Казахстан готов поставлять странам Евросоюза 21 вид минералов. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил в Брюсселе на круглом столе с участием европейского бизнеса.
«Казахстан готов поставлять 21 из 34 минералов, включенных в перечень критически важных сырьевых ресурсов ЕС», – сказал Токаев.
По словам президента, Казахстан предлагает развивать сотрудничество по модели офтейк-контрактов, которая позволит обеспечивать поставки сырья, развивать его переработку внутри страны и создавать производства с высокой добавленной стоимостью.
Токаев отметил, что Казахстан остается крупнейшим в мире производителем урана, обеспечивая около 40% мирового спроса. Кроме того, страна располагает значительными запасами нефти, газа и угля, развивает проекты в сфере «зеленого» водорода и обладает крупными неосвоенными запасами лития, никеля, ванадия и кобальта. По словам Токаева, Астана предлагает европейским партнерам модель сотрудничества, основанную на принципе «инвестиции и технологии в обмен на доступ к стратегическим ресурсам» при соблюдении европейских стандартов.
До этого сообщалось, что в рамках визита президента Казахстана в Брюссель планируется подписание коммерческих соглашений на общую сумму $12 млрд.