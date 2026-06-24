Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города опубликовал сообщение о сбитом БПЛА в 03:58 мск. По его словам, на месте падения фрагментов устройства работают специалисты экстренных служб.
По данным Росавиации, столичный аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
22 июня Собянин сообщал, что за сутки силы ПВО сбили 84 украинских беспилотников на подлете к Москве. Разрушений и пострадавших нет.