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Главная / Политика /

Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Ведомости

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города опубликовал сообщение о сбитом БПЛА в 03:58 мск. По его словам, на месте падения фрагментов устройства работают специалисты экстренных служб.

По данным Росавиации, столичный аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

22 июня Собянин сообщал, что за сутки силы ПВО сбили 84 украинских беспилотников на подлете к Москве. Разрушений и пострадавших нет.

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