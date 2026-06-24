Путин указал участникам ПМЮФ на задачу укрепления верховенства права
Ключевой задачей для России становится укрепление верховенства права в организации жизни общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
«Сегодня ключевой задачей становится укрепление верховенства права в организации жизни общества, регулировании отношений во всех областях: политике и экономике, общественной, гуманитарной и социальной сферах и, конечно, в международных делах», – говорится в телеграмме.
Глава государства считает, что эффективный ответ на вызовы XXI в. можно дать только на «прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов».
ПМЮФ открылся в петербургском «Экспофоруме» 24 июня и продлится до 26 июня. В прошлом году в нем приняли участие свыше 5600 участников и представителей СМИ, 960 российских и иностранных бизнесменов, 23 иностранных министра. Тогда состоялось 120 мероприятий.