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Путин указал участникам ПМЮФ на задачу укрепления верховенства права

Ведомости

Ключевой задачей для России становится укрепление верховенства права в организации жизни общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии ﻿участникам и гостям Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Сегодня ключевой задачей становится укрепление верховенства права в организации жизни общества, регулировании отношений во всех областях: политике и экономике, общественной, гуманитарной и социальной сферах и, конечно, в международных делах», – говорится в телеграмме.

Глава государства считает, что эффективный ответ на вызовы XXI в. можно дать только на «прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов».

ПМЮФ открылся в петербургском «Экспофоруме» 24 июня и продлится до 26 июня. В прошлом году в нем приняли участие свыше 5600 участников и представителей СМИ, 960 российских и иностранных бизнесменов, 23 иностранных министра. Тогда состоялось 120 мероприятий.

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