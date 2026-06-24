Путин указал участникам ПМЮФ на задачу укрепления верховенства права

ПМЮФ открылся в петербургском «Экспофоруме» 24 июня и продлится до 26 июня. В прошлом году в нем приняли участие свыше 5600 участников и представителей СМИ, 960 российских и иностранных бизнесменов, 23 иностранных министра. Тогда состоялось 120 мероприятий.