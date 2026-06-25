Силы ПВО за ночь сбили 269 украинских беспилотников над регионами России

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами России и Черным морем. Атаки были отражены с 20:00 мск 24 июня до 7:00 мск 25 июня, сообщает Минобороны РФ.