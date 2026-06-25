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Силы ПВО за ночь сбили 269 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами России и Черным морем. Атаки были отражены с 20:00 мск 24 июня до 7:00 мск 25 июня, сообщает Минобороны РФ.

Российские военные ликвидировали воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря.

С 24 июня Росавиация ограничивала работу аэропортов Геленджика, Калуги («Грабцево»), Ярославля («Туношна»), Сочи, Саратова («Гагарин»), Пензы, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Бугульмы, Оренбурга, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Уфы, а также московских авиагаваней «Домодедово», «Жуковский» (Раменское), «Внуково».

Утром 25 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали два беспилотника на подлете к Москве.

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