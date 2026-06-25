В Подмосковье объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Московской области, сообщает РСЧС в Max.
Жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, а также пройти в укрытие. При нахождении на улице или в автотранспорте лучше укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.
В прошлый раз ракетную опасность в столичном регионе объявляли 23 июня.
Днем 25 июня ракетная опасность также была объявлена в Ростовской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Орловской областях.