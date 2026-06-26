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МИД готовит обоснования претензий РФ на хребет Гаккеля в Арктике

Ведомости

Ведется работа по утверждению юридического и научного обоснования претензий России на хребет Гаккеля в Арктике. Большая часть заявки уже утверждена, осталось согласовать этот участок, сообщил глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин «РИА Новости».

В июле этого года в Нью-Йорке состоится заседание профильной подкомиссии, где делегацию возглавит глава Минприроды Александр Козлов. Мусихин отметил, что хребет Гаккеля – сложная геологическая структура, поэтому процесс продвигается медленно, но шаг за шагом Москва намерена добиваться признания своих прав.

Спор о хребте Гаккеля и арктическом шельфе – часть более широкого процесса, в котором Россия, Дания и Канада претендуют на расширение территорий. Россия подает заявки в ООН, обосновывая геологическую связь подводных хребтов с континентом. Москва стремится доказать, что хребет Ломоносова, поднятие Менделеева и часть хребта Гаккеля являются естественным продолжением материка.

В апреле президент России Владимир Путин заявил о росте значения Арктики, в том числе для глобальных логистических цепочек. По его словам, увеличивается и значимость трансарктического транспортного коридора как наиболее безопасного, надежного и эффективного маршрута. Этот процесс происходит в условиях сбоев в мировой логистике из-за многочисленных конфликтов, в том числе и на Ближнем Востоке, писали «Ведомости. Аналитика».

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