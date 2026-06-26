МИД готовит обоснования претензий РФ на хребет Гаккеля в Арктике

В апреле президент России Владимир Путин заявил о росте значения Арктики, в том числе для глобальных логистических цепочек. По его словам, увеличивается и значимость трансарктического транспортного коридора как наиболее безопасного, надежного и эффективного маршрута. Этот процесс происходит в условиях сбоев в мировой логистике из-за многочисленных конфликтов, в том числе и на Ближнем Востоке, писали «Ведомости. Аналитика».