Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GAZP97,92-0,15%CNY Бирж.11,575+3,63%IMOEX2 263,51+0,28%RTSI925,35-1,57%RGBI113,06-1,08%RGBITR751,39-1,02%
Главная / Политика /

В Париже из-за сильной жары за сутки умерли более 50 человек

Ведомости

Государственная служба скорой медицинской помощи зарегистрировала свыше 50 случаев смертей в Париже за последние сутки. Об этом сообщил телеканал BFMTV на фоне рекордной жары в стране.

По данным медиков, в общей сложности в Париже умерли 55 человек за сутки, хотя в обычное время смертность составляет около 10 человек в этот период. Сейчас 25 жителей Парижа умерли от сердечного приступа, 30 – по иным причинам.

Телеканал отметил, что не все случаи стали следствием жары, однако столь сильный рост смертности отражает последствия погодной аномалии. Авторы материала подчеркнули, что данные взяты только от службы скорой помощи SAMU без учета данных спасательной службы, частных врачей или крупнейшей в стране федерации ассоциаций медработников SOS Medecins.

25 июня Euronews писал, что Европу накрыла волна аномальной жары: температурные показатели бьют рекорды, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. Сильнее всего от зноя страдает Франция – в ряде городов дневные максимумы уверенно превысили отметку в 40 градусов по Цельсию. Экстремальная погода привела к жертвам, отключениям электричества, дефициту воды и проблемам на транспорте. По прогнозам синоптиков, пик жары в Германии, Нидерландах и Бельгии ожидается ближе к выходным.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте