В Париже из-за сильной жары за сутки умерли более 50 человек
Государственная служба скорой медицинской помощи зарегистрировала свыше 50 случаев смертей в Париже за последние сутки. Об этом сообщил телеканал BFMTV на фоне рекордной жары в стране.
По данным медиков, в общей сложности в Париже умерли 55 человек за сутки, хотя в обычное время смертность составляет около 10 человек в этот период. Сейчас 25 жителей Парижа умерли от сердечного приступа, 30 – по иным причинам.
Телеканал отметил, что не все случаи стали следствием жары, однако столь сильный рост смертности отражает последствия погодной аномалии. Авторы материала подчеркнули, что данные взяты только от службы скорой помощи SAMU без учета данных спасательной службы, частных врачей или крупнейшей в стране федерации ассоциаций медработников SOS Medecins.
25 июня Euronews писал, что Европу накрыла волна аномальной жары: температурные показатели бьют рекорды, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. Сильнее всего от зноя страдает Франция – в ряде городов дневные максимумы уверенно превысили отметку в 40 градусов по Цельсию. Экстремальная погода привела к жертвам, отключениям электричества, дефициту воды и проблемам на транспорте. По прогнозам синоптиков, пик жары в Германии, Нидерландах и Бельгии ожидается ближе к выходным.