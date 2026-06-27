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Силы ПВО за ночь сбили 175 украинских БПЛА над российскими регионами

Ведомости

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Военные с 20:00 мск 26 июня до 8:00 мск 27 июня поразили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

В Волгограде при ударе ВСУ по производственному объекту пострадали 10 человек. Оперативные службы ликвидировали возникшие локальные возгорания. По предварительным данным, жилые дома не повреждены.

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