Силы ПВО за сутки уничтожили три крылатые ракеты и более 500 дронов
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 511 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в министерстве обороны России.
Российская авиация, беспилотные системы, ракетчики и артиллерия поразили цели в 148 районах Украины. Под удар попали топливные склады, энергообъекты и транспортная инфраструктура, задействованная в интересах украинской армии. Кроме того, уничтожены места подготовки и запуска дальних дронов, а также временные базы украинских подразделений и наемников из других стран.
Ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами России и акваторией Черного моря.