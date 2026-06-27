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Силы ПВО за сутки уничтожили три крылатые ракеты и более 500 дронов

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 511 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Российская авиация, беспилотные системы, ракетчики и артиллерия поразили цели в 148 районах Украины. Под удар попали топливные склады, энергообъекты и транспортная инфраструктура, задействованная в интересах украинской армии. Кроме того, уничтожены места подготовки и запуска дальних дронов, а также временные базы украинских подразделений и наемников из других стран.

Ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами России и акваторией Черного моря.

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