Силы ПВО за сутки уничтожили три крылатые ракеты и более 500 дронов

Российская авиация, беспилотные системы, ракетчики и артиллерия поразили цели в 148 районах Украины. Под удар попали топливные склады, энергообъекты и транспортная инфраструктура, задействованная в интересах украинской армии. Кроме того, уничтожены места подготовки и запуска дальних дронов, а также временные базы украинских подразделений и наемников из других стран.