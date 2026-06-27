ВС России атаковали беспилотниками нефтезавод в районе Запорожья

ВС России атаковали беспилотниками нефтезавод в районе ЗапорожьяНа предприятии возник пожар
Вооруженные Силы России атаковали беспилотниками «Герань» нефтеперерабатывающий завод в районе подконтрольного украинским войскам Запорожья. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Военное ведомство пояснило, что предприятие компании «СП ЮКОИЛ» использовалось в интересах ВСУ.
ВС РФ применили беспилотники дальнего действия «Герань-4 сикер» и «Герань-2 сикер». После атаки на НПЗ возник пожар.
За сутки российская авиация, беспилотные системы, ракетчики и артиллерия поразили топливные склады, энергообъекты и транспортную инфраструктуру, задействованную в интересах ВСУ. Были уничтожены места подготовки и запуска дальних дронов, а также временные базы украинских подразделений и наемников из других стран. ВС РФ поразили цели в 148 районах Украины.
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 511 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».