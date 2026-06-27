ВС России атаковали беспилотниками нефтезавод в районе Запорожья

За сутки российская авиация, беспилотные системы, ракетчики и артиллерия поразили топливные склады, энергообъекты и транспортную инфраструктуру, задействованную в интересах ВСУ. Были уничтожены места подготовки и запуска дальних дронов, а также временные базы украинских подразделений и наемников из других стран. ВС РФ поразили цели в 148 районах Украины.