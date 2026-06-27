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Собянин сообщил о еще трех сбитых над Москвой беспилотниках

Ведомости

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожила три украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков сейчас работают специалисты. Всего за 27 июня было сбито 19 вражеских дронов при подлете к Москве.

26 июня силы ПВО нейтрализовали 39 беспилотников, летевших на Москву. 24 июня общее число сбитых за утро и ночь БПЛА в Московском регионе составило шесть штук.

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