Прилепин не вошел в предвыборный список «Родины»

О том, что Прилепин может пойти на думские выборы от «Родины», «Ведомости» писали 13 января. Тогда собеседники говорили, что такой союз позволил бы укрепить партию перед выборами и улучшить ее результат. 1 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Прилепин может присоединиться к «Родине» на ее съезде.