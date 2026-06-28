Прилепин не вошел в предвыборный список «Родины»Он также отсутствует на съезде партии
Писатель и политик Захар Прилепин не фигурирует в списке кандидатов от партии «Родина» на выборы в Госдуму. Он также не присутствует на съезде, где планируется утвердить перечень. «Ведомости» ознакомились с проектом списка.
В документ вошли 15 человек. Среди них – председатель партии Алексей Журавлев, пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин, руководитель рабочей группы партии Евгений Ивлев, председатель совета по вопросам поддержки участников СВО Иван Калегин, члены бюро президиума Алексей Рылеев и Никита Габов, председатель президиума политсовета Валерий Шинкаренко, глава центральной контрольно-ревизионной комиссии Роман Лобзин, депутат Константин Антонов, помощник председателя партии по работе в Кабардино-Балкарии Астемир Штымов, секретарь политсовета Дмитрий Шуров, бывший депутат Госдумы VI созыва от «Справедливой России» Олег Пахолков, исполнительный директор «Союза отцов России» Александр Заремба, глава нижегородского отделения Вячеслав Монахов и член партии Александр Аргунов.
О том, что Прилепин может пойти на думские выборы от «Родины», «Ведомости» писали 13 января. Тогда собеседники говорили, что такой союз позволил бы укрепить партию перед выборами и улучшить ее результат. 1 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Прилепин может присоединиться к «Родине» на ее съезде.
На съезде 18 апреля председатель партии Алексей Журавлев заявлял, что хотел бы видеть Прилепина в парти. Тогда же он пояснил, что политик не смог присутствовать лично, так как находится в зоне проведения спецоперации. Вместе с тем на съезде присутствовали соратники Прилепина, включая Александра Зарембу и Дмитрия Шурова, избранного секретарем политсовета.