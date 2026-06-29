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ЕС и Китай договорились перезапустить торговые отношения в октябре

Ведомости

Европейский союз и Китай договорились добиться прогресса в урегулировании торговых разногласий к октябрю 2026 г., передает Bloomberg.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович по итогам переговоров с министром коммерции КНР Ван Вэньтао сообщил, что у команд сторон есть достаточно времени до октября, чтобы достичь «осязаемых результатов».

В числе ключевых проблем, которые предстоит решить, – растущий торговый дефицит ЕС с Китаем, достигший в 2025 г. 361 млрд евро ($410 млрд). Европейские чиновники также намерены обсудить экспортные ограничения Китая, которые ограничивают доступ Европы к критически важным ресурсам, вопросы интеллектуальной собственности и реформу ВТО. Стороны также планируют создать совместную платформу для мониторинга торговых потоков.

Шефчович подчеркнул, что нынешняя ситуация «неустойчива, а статус-кво неприемлем». При этом он отметил, что совместное заявление сторон стало первым подобным документом с 2019 г. «ЕС остается открытым для бизнеса, но мы должны защищать нашу промышленную базу», – заявил еврокомиссар.

Октябрьский дедлайн совпадает с саммитом лидеров ЕС 15 октября и наступает незадолго до истечения срока приостановки экспортного контроля над критическими минералами Китая, отмечает агентство. В то же время позиция Германии, традиционно выступающей за диалог с Пекином, остается важным фактором: немецкие автопроизводители, включая Volkswagen и BMW, сталкиваются с жесткой конкуренцией на китайском рынке. Поставки немецких автомобилей в Китай упали на треть в 2025 г., опустившись более чем на 50% ниже пика 2022 г.

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