ЕС и Китай договорились перезапустить торговые отношения в октябре

Октябрьский дедлайн совпадает с саммитом лидеров ЕС 15 октября и наступает незадолго до истечения срока приостановки экспортного контроля над критическими минералами Китая, отмечает агентство. В то же время позиция Германии, традиционно выступающей за диалог с Пекином, остается важным фактором: немецкие автопроизводители, включая Volkswagen и BMW, сталкиваются с жесткой конкуренцией на китайском рынке. Поставки немецких автомобилей в Китай упали на треть в 2025 г., опустившись более чем на 50% ниже пика 2022 г.