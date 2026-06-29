Захарова: НАТО помогает Украине получить оружие для поражения российских авиабаз
Россия будет уделять повышенное внимание предприятиям, участвующим в разработке вооружений для Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такие планы НАТО дают Москве основания для этого.
«Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Дипломат отметила, что альянс постепенно теряет «остатки рациональности», стремясь использовать Украину как испытательный полигон для новых военных технологий. Киев, в свою очередь, пытается столкнуть НАТО в прямой конфликт с Россией, чтобы спасти свое положение на фронте, констатировала Захарова.
В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву не способствуют завершению конфликта и ведут к эскалации, а любые грузы с вооружением являются для России законной военной целью.
В середине июня Британия пообещала Украине помощь в создании собственной системы ПВО для снижения зависимости от американских Patriot на фоне дефицита ракет-перехватчиков. 18 июня Германия объявила о выделении Киеву $400 млн на закупку средств ПВО и ракет для Patriot. Ранее Захарова заявляла, что поставщики оружия Украине становятся соучастниками убийства мирных граждан.