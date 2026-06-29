Захарова: НАТО помогает Украине получить оружие для поражения российских авиабаз

«Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.