Щукин поздравил Мурадова с назначением на пост начальника боевой подготовки ВС
Врио главы Дагестана Федор Щукин поздравил генерал-полковника Рустама Мурадова с назначением на должность начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России.
«Я не раз слышал о Рустаме Усмановиче самые теплые слова от тех, кто знает его лично. Все они отмечают в нем патриота, мужественного воина и прирожденного лидера», – написал Щукин в своем Telegram-канале.
Мурадов родился в 1973 г. в Дагестане, окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, затем Общевойсковую академию и Военную академию Генштаба. Служил от командира взвода до замкомандующего войсками Южного военного округа. В 2017 г. удостоен звания Героя России.
В 2022–2023 гг. Мурадов руководил группировкой «Восток» в ходе специальной военной операции на Украине. В 2022–2023 гг. также командовал войсками Восточного военного округа.
Главное управление боевой подготовки курирует организацию боевой учебы в войсках и деятельность парка «Патриот».