Во Франции приняли закон о борьбе со «сверхбыстрой модой»

Сенат Франции принял законопроект о борьбе с «сверхбыстрой модой», направленный против платформ электронной коммерции, включая Shein, Temu и AliExpress. Закон был принят после многолетних дебатов о том, как привести эту меру в соответствие с законодательством Евросоюза (ЕС), пишет France24.