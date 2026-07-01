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Главная / Политика /

Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области

Ведомости

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по теме социально-экономического развития Калининградской области. Об этом сообщили в Кремле.

Путин отметил, что обсуждение будет посвящено нескольким вопросам, связанным с развитием региона.

Первый доклад по обозначенной теме представила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

С 29 июня в Калининградской области начнет работу министерство региональной безопасности. Ведомство возглавит командир роты добровольческого подразделения Дмитрий Коннов. В основные задачи министерства входит организация мероприятий по гражданской обороне, защита населения и территорий от ЧС и ликвидация их последствий.

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