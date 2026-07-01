Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области

С 29 июня в Калининградской области начнет работу министерство региональной безопасности. Ведомство возглавит командир роты добровольческого подразделения Дмитрий Коннов. В основные задачи министерства входит организация мероприятий по гражданской обороне, защита населения и территорий от ЧС и ликвидация их последствий.