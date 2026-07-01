В Берлине поспорили из-за планов снести бункер Гитлера

Бункер Гитлера, вокруг сноса которого возник спор, является единственной сохранившейся частью Новой рейхсканцелярии, которая была построена в 1939 г. Здание сильно повреждено из-за обстрелов во время Второй мировой войны. Гитлер при этом покончил с собой не в этом здании, а в том, который находился в 120 м и был разрушен после окончания войны.