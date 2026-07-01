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В Берлине поспорили из-за планов снести бункер Гитлера

Ведомости

Общественная дискуссия возникла в Берлине после того, как в городе появились планы снести бункер Адольфа Гитлера, сообщило издание BZ.

По его данным, сенатор Кристиан Геблер, который курирует вопросы строительства, заявил, что власти Берлина не должны препятствовать сносу бункера. Он выразил мнение, что это сооружение может стать местом паломничества ультраправых.

При этом автор научно-популярных исторических книг и руководитель объединения по исследованию подземных сооружений Берлина Дитмар Арнольд считает, что бункер необходимо сохранить. Он подчеркнул, что объект можно превратить в музей, который будет посвящен окончанию войны.

«Разрушение последних остатков нацистского центра управления в наши дни – это абсолютное безумие», – сказал Арнольд. Его позицию поддерживает берлинский совет по памятникам, так как бункер имеет «всестороннее историческое и научное значение».

Бункер Гитлера, вокруг сноса которого возник спор, является единственной сохранившейся частью Новой рейхсканцелярии, которая была построена в 1939 г. Здание сильно повреждено из-за обстрелов во время Второй мировой войны. Гитлер при этом покончил с собой не в этом здании, а в том, который находился в 120 м и был разрушен после окончания войны.

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