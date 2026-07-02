Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,448-0,2%BISVP9,93-0,3%NKNC51,35+0,49%IMOEX2 297,46-2,01%RTSI924,74-2,01%RGBI112,77-0,2%RGBITR751,03-0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Умер первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Старовойтов

Ему было 46 лет
Ведомости

Первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Старовойтова не стало в возрасте 46 лет. Об этом сообщили на сайте мэра.

Смерть наступила 30 июня.

По данным «Известий», Старовойтова обнаружила супруга в его квартире в Москве. Предварительной причиной смерти является сердечно-сосудистая недостаточность.

Старовойтов родился 11 июля 1979 г. Окончил Владимирский государственный университет имени Столетовых по специальности «юриспруденция». Работал в столичной мэрии с 2010 г. Тогда 30-летний чиновник занял должность заместителя руководителя аппарата мэра и правительства города, с 2013 г. занимал пост первого заместителя.

Аппарат мэра занимается координацией всех городских департаментов. «Москвич Mag» пишет, что Старовойтов участвовал в подготовке заседаний правительства, контроле исполнения поручений мэра, сопровождении документов и других организационных вопросах.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её