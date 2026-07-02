Умер первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Старовойтов

Умер первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей СтаровойтовЕму было 46 лет
Первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Старовойтова не стало в возрасте 46 лет. Об этом сообщили на сайте мэра.
Смерть наступила 30 июня.
По данным «Известий», Старовойтова обнаружила супруга в его квартире в Москве. Предварительной причиной смерти является сердечно-сосудистая недостаточность.
Старовойтов родился 11 июля 1979 г. Окончил Владимирский государственный университет имени Столетовых по специальности «юриспруденция». Работал в столичной мэрии с 2010 г. Тогда 30-летний чиновник занял должность заместителя руководителя аппарата мэра и правительства города, с 2013 г. занимал пост первого заместителя.
Аппарат мэра занимается координацией всех городских департаментов. «Москвич Mag» пишет, что Старовойтов участвовал в подготовке заседаний правительства, контроле исполнения поручений мэра, сопровождении документов и других организационных вопросах.