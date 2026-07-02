Умер первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Старовойтов

Старовойтов родился 11 июля 1979 г. Окончил Владимирский государственный университет имени Столетовых по специальности «юриспруденция». Работал в столичной мэрии с 2010 г. Тогда 30-летний чиновник занял должность заместителя руководителя аппарата мэра и правительства города, с 2013 г. занимал пост первого заместителя.