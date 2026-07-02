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Главная / Политика /

Жители 14 стран могли заразиться сальмонеллезом из-за украинской лапши

Ведомости

Произведенная на Украине лапша могла стать причиной вспышки инфекции Salmonella Stanley в 13 странах Евросоюза (ЕС) и Великобритании. Об этом сообщается на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

С ноября 2025 г. по июнь 2026 г. было зарегистрировано 106 подтвержденных случаев болезни в Австрии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции и Великобритании. Вспышка коснулась в основном детей и молодых людей. Как минимум 49 человек были госпитализированы.

Эпидемиологические исследования продемонстрировали, что заболевшие в Дании, Эстонии, Германии, Латвии и Литве употребляли в пищу ароматизированную лапшу одного бренда. Согласно микробиологическим данным, штамм, вызвавший вспышку, был найден в Германии и Литве в продуктах с лапшой со вкусом курицы и острой курицы от одного и того же производителя. Речь идет об украинском предприятии. В центре профилактики также указали, что другие штаммы Salmonella были обнаружены в продуктах той же марки, что предполагает наличие более одного источника заражения.

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