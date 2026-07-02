Жители 14 стран могли заразиться сальмонеллезом из-за украинской лапши

Эпидемиологические исследования продемонстрировали, что заболевшие в Дании, Эстонии, Германии, Латвии и Литве употребляли в пищу ароматизированную лапшу одного бренда. Согласно микробиологическим данным, штамм, вызвавший вспышку, был найден в Германии и Литве в продуктах с лапшой со вкусом курицы и острой курицы от одного и того же производителя. Речь идет об украинском предприятии. В центре профилактики также указали, что другие штаммы Salmonella были обнаружены в продуктах той же марки, что предполагает наличие более одного источника заражения.