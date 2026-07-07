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Лавров прибыл с официальным визитом в Эфиопию

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Аддис-Абебу, где начнется его африканское турне, передает «РИА Новости».

Во вторник у российского министра запланированы переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом, а также встречи с представителями руководства республики. Одной из главных тем станет вопрос строительства АЭС большой мощности на эфиопской территории.

В конце прошлого года в Москве прошли переговоры двух делегаций по этой теме. Как сообщил посол Эфиопии в РФ Генет Тешоме Жирру, Аддис-Абеба ожидает, что АЭС с российским участием построят в стране за 10 лет.

Эфиопия также заинтересована в сотрудничестве с российскими компаниями в области разведки месторождений, добычи ресурсов и металлургии. Тема торговли также станет важным пунктом обсуждений.

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