Лавров прибыл с официальным визитом в Эфиопию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Аддис-Абебу, где начнется его африканское турне, передает «РИА Новости».
Во вторник у российского министра запланированы переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом, а также встречи с представителями руководства республики. Одной из главных тем станет вопрос строительства АЭС большой мощности на эфиопской территории.
В конце прошлого года в Москве прошли переговоры двух делегаций по этой теме. Как сообщил посол Эфиопии в РФ Генет Тешоме Жирру, Аддис-Абеба ожидает, что АЭС с российским участием построят в стране за 10 лет.
Эфиопия также заинтересована в сотрудничестве с российскими компаниями в области разведки месторождений, добычи ресурсов и металлургии. Тема торговли также станет важным пунктом обсуждений.