Источники «Ведомостей»: Володин пообещал досрочные премии депутатам

Обычно премии выплачиваются по итогам года, но в этот раз их выплатят досрочно, чтобы можно было использовать на выборах, передают собеседники слова Володина. Это стало возможным благодаря тому, что в бюджете ГД образовалась экономия 2 млрд руб., сказали они. В 2025 г. экономия была 1,5 млрд руб., говорил Володин. Спикер рассказал об этом после вручения государственных наград депутатам.