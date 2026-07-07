Источники «Ведомостей»: Володин пообещал досрочные премии депутатам

Источники «Ведомостей»: Володин пообещал досрочные премии депутатамИх получится выплатить за счет экономии думских средств, говорят собеседники на Охотном Ряду
Депутаты Госдумы в 2026 г. получат ежегодные премии досрочно – в начале сентября. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на закрытой части пленарного заседания 7 июля, сообщили «Ведомостям» пять депутатов.
Таким образом, парламентарии получат деньги до окончания полномочий восьмого созыва и в разгар избирательной кампании. Выборы в Госдуму запланированы на 20 сентября.
Обычно премии выплачиваются по итогам года, но в этот раз их выплатят досрочно, чтобы можно было использовать на выборах, передают собеседники слова Володина. Это стало возможным благодаря тому, что в бюджете ГД образовалась экономия 2 млрд руб., сказали они. В 2025 г. экономия была 1,5 млрд руб., говорил Володин. Спикер рассказал об этом после вручения государственных наград депутатам.
По словам одного из парламентариев, премии могут достаться всем думцам, вне зависимости от фракционной принадлежности, но «вилка» при подсчете размера выплат может быть разной. Напрямую к статусу размер «13-й зарплаты» не привязан, утверждают собеседники «Ведомостей». Решение принимает руководство Госдумы, сказал один из них и подтвердили еще четверо.
В том числе сумма зависит от выполнения определенных KPI, которые считает важными руководство палаты, добавляет собеседник «Ведомостей». «Совет следующему созыву – откладывайте эти деньги, может накопиться на предвыборную кампанию», – сказал еще один депутат.
Итоговое заседание Госдума восьмого созыва проведет 27 июля.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы.