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Главная / Политика /

Супруга Эрдогана не дала Макрону поцеловать ей руку

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон во время официального приема в президентском дворце в Анкаре предпринял попытку поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган, но она отказала. Об этом сообщает Haberler.

По кадрам трансляции видео, что жест не был завершен, после чего французский лидер вернулся в исходное положение и продолжил церемонию приветствия.

Макрон и его супруга Брижит Макрон поднялись по ступеням ко входу в президентский дворец, где их встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине. Французский лидер пожал руку турецкому президенту, дважды обнял его и похлопал по спине, тогда как Эрдоган сохранял более сдержанную манеру приветствия. Одновременно Эмине приветствовала Брижит.

После этого Эммануэль Макрон повернулся к супруге президента Турции и наклонился, намереваясь поцеловать ей руку. На кадрах видно, что рука Эмине в этот момент отводится назад, после чего французский президент выпрямился и продолжил общение, улыбнувшись.

Макрон прибыл в Анкару на саммит глав государств и правительств НАТО, который проходит 7-8 июля.

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