Супруга Эрдогана не дала Макрону поцеловать ей руку

Макрон и его супруга Брижит Макрон поднялись по ступеням ко входу в президентский дворец, где их встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине. Французский лидер пожал руку турецкому президенту, дважды обнял его и похлопал по спине, тогда как Эрдоган сохранял более сдержанную манеру приветствия. Одновременно Эмине приветствовала Брижит.