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Над Россией ночью сбили 376 беспилотников

Ведомости

Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников в небе над 14 российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны.

Российские военные поразили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.

Росавиация ограничивала работу аэропортов Пскова, Ярославля («Туношна»), Череповца, Краснодара («Пашковский»), столичных «Домодедово» и «Жуковский», а также петербургского «Пулково».

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