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КНДР заявила о качественном усилении ядерных сил

Ведомости

КНДР приняла решение провести качественное и количественное усилении ядерных сил страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) по итогам заседания Центрального военного комитета Трудовой партии республики.

«На совещании были приняты решения по вопросу модернизации технической инфраструктуры боевых систем, укрепления ядерных сил как в качественном, так и в количественном отношении», – отметило агентство.

По его данным, заседание состоялось под руководством председателя КНДР Ким Чен Ына. В ходе встречи северокорейский лидер отметил, что армия страны должна играть неизменно ведущую роль в защите социализма, как и в борьбе за всестороннее развитие страны.

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