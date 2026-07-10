Лантратова: четверть атак ВСУ приходится на Херсонскую область

Около четверти всех ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам гражданской инфраструктуры приходится на Херсонскую область. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в ходе международного онлайн-телемоста, посвященного преступлениям украинской армии.