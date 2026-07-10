Лантратова: четверть атак ВСУ приходится на Херсонскую область
Около четверти всех ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам гражданской инфраструктуры приходится на Херсонскую область. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в ходе международного онлайн-телемоста, посвященного преступлениям украинской армии.
Омбудсмен рассказала, что советник президента Украины Владимира Зеленского Юрий Подоляк призывал украинцев избавиться от русских на Херсонской земле.
«После этого уже понятно, почему по мирным кварталам летят беспилотники, почему уничтожают школы, машины скорой помощи, автобусы, жилые дома и объекты жизнеобеспечения», – сказала она (цитата по ТАСС).
9 июля все округа Херсонской области округа были полностью или частично обесточены. После этого объекты жизнеобеспечения региона были переведены на резервные источники питания на фоне продолжающегося восстановления электроснабжения региона.
Губернатор региона Владимир Сальдо говорил, что с 29 июня по 5 июля над Херсонской областью силы ПВО уничтожили 241 украинский БПЛА.