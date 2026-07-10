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Патрушев рассказал, как попал на службу в КГБ

Ведомости

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что многие вещи в его жизни происходили случайно, в том числе и предложение пойти на службу в КГБ. Об этом он рассказал в интервью журналисту ИС «Вести» Наталье Литовко.

«Я думал: почему я, почему должен идти? Пошел. Тоже ни о чем не жалею, и действительно все хорошо. Мне предложили уже, когда я заканчивал [вуз], тоже не сразу, сказали: "Иди подумай". Я подумал и говорю: "Хорошо"», – сказал Патрушев.

По его словам, случайность для него превратилась в закономерность. Он заявил, что благодарен тому, что такие позитивные случайности происходили в его жизни. По такому же принципу он начал заниматься волейболом. В интервью помощник президента рассказал, что в свое время ушел из большого спорта из-за учебы. Сейчас Патрушев также занимает пост главы наблюдательного совета Всероссийской Федерации волейбола.

Патрушев с 1975 по 1998 г. проходил службу на различных должностях оперативного и руководящего состава в КГБ СССР и ФСБ России.

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