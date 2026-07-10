Патрушев рассказал, как попал на службу в КГБ

По его словам, случайность для него превратилась в закономерность. Он заявил, что благодарен тому, что такие позитивные случайности происходили в его жизни. По такому же принципу он начал заниматься волейболом. В интервью помощник президента рассказал, что в свое время ушел из большого спорта из-за учебы. Сейчас Патрушев также занимает пост главы наблюдательного совета Всероссийской Федерации волейбола.