Захарова назвала ахинеей сообщения о разработке выездных виз для россиян
Сообщения, что МИД России якобы готовит законопроект о выездных визах для россиян, не соответствуют действительности, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает ТАСС.
«Ахинея», – сказала она.
О якобы готовящихся выездных визах сообщили СМИ, признанные в России иностранными агентами.
Речи о выездных визах велись и раньше. В 2022 г. заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявлял, что российские власти не планируют вводить выездные визы для россиян. Он напомнил, что право свободно выезжать за пределы России закреплено в ст. 27 Конституции РФ.
Выездные визы были в СССР. Так назывались специальные разрешения, которые граждане Советского Союза были обязаны получать для поездки за границу в любую страну. Для их оформления требовался сложный сбор документов, включая партийные характеристики и одобрение КГБ. 20 мая 1991 г. выездные визы официально отменили.