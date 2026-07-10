Захарова назвала ахинеей сообщения о разработке выездных виз для россиян

Речи о выездных визах велись и раньше. В 2022 г. заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявлял, что российские власти не планируют вводить выездные визы для россиян. Он напомнил, что право свободно выезжать за пределы России закреплено в ст. 27 Конституции РФ.