Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LKOH4 380-0,26%CNY Бирж.11,317+0,59%IMOEX2 145,65-1,88%RTSI881,67-2,82%RGBI113,22-0,19%RGBITR755,93-0,15%
Главная / Политика /

Захарова назвала ахинеей сообщения о разработке выездных виз для россиян

Ведомости

Сообщения, что МИД России якобы готовит законопроект о выездных визах для россиян, не соответствуют действительности, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает ТАСС.

«Ахинея», – сказала она.

О якобы готовящихся выездных визах сообщили СМИ, признанные в России иностранными агентами.

Речи о выездных визах велись и раньше. В 2022 г. заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявлял, что российские власти не планируют вводить выездные визы для россиян. Он напомнил, что право свободно выезжать за пределы России закреплено в ст. 27 Конституции РФ.

Выездные визы были в СССР. Так назывались специальные разрешения, которые граждане Советского Союза были обязаны получать для поездки за границу в любую страну. Для их оформления требовался сложный сбор документов, включая партийные характеристики и одобрение КГБ. 20 мая 1991 г. выездные визы официально отменили.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте