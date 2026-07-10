Патрушев: террорист Усама бен Ладен был агентом ЦРУ
ФСБ и ЦРУ готовили совместную ликвидацию самого разыскиваемого террориста планеты Усамы бен Ладена по договоренности президентов России и США, рассказал помощник российского лидера Николай Патрушев в интервью журналисту ИС «Вести» Наталье Литовко.
Патрушев отметил, что Усама бен Ладен был агентом ЦРУ.
Он рассказал, что российская спецслужба выполнила свои обязательства. ЦРУ просила установить маяк, чтобы по нему нанести удар и ликвидировать главу «Аль-Каиды»
«Но мы-то знаем, что он – их агент и до поры до времени они его использовали, а в тот момент, когда он им уже начал мешать – я думаю, что просто компрометируя деятельность спецслужб, – они его ликвидировали», – добавил помощник президента.
Лидера «Аль-Каиды» удалось обнаружить в пакистанском городе Абботтабад спустя почти 10 лет после атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Вычислить его удалось благодаря анализу спутниковых снимков территории, а также слежке за курьером Абу Ахмедом аль-Кувейти, который регулярно посещал особняк бен Ладена. В 2010 г. ЦРУ пришло к выводу, что тот, кто прячется в этом доме, ведет себя так, словно он является террористом №1. 2 мая 2011 г. американский спецназ ликвидировал самого разыскиваемого террориста планеты.