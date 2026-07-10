Патрушев: террорист Усама бен Ладен был агентом ЦРУ

Лидера «Аль-Каиды» удалось обнаружить в пакистанском городе Абботтабад спустя почти 10 лет после атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Вычислить его удалось благодаря анализу спутниковых снимков территории, а также слежке за курьером Абу Ахмедом аль-Кувейти, который регулярно посещал особняк бен Ладена. В 2010 г. ЦРУ пришло к выводу, что тот, кто прячется в этом доме, ведет себя так, словно он является террористом №1. 2 мая 2011 г. американский спецназ ликвидировал самого разыскиваемого террориста планеты.