Санду выдвинула бизнесмена Тофана на пост премьера Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду выдвинула бизнесмена Василе Тофана в кандидаты в премьер-министры республики. Об этом она объявила в ходе пресс-конференции, ее цитирует NewsMaker.Md.
Сам Тофан отметил, что считает предложенную должность скорее большой ответственностью, чем достижением. Он заявил, что на первом этапе планирует сосредоточиться на восстановлении и укреплении доверия граждан к государственным властям и перезапуске экономики.
Тофана ранее предложила правящая партия «Действие и солидарность» (PAS). Для того чтобы он стал премьером Молдавии, необходимо, чтобы парламент проголосовал за него. Издание пишет, что эту процедуру можно считать формальностью.
Тофан – соучредитель гражданского движения «Европа-2028» и инвестор фонда Horizon Capital, который управляет активами в $2 млрд.
За несколько дней до выдвижения Тофан опубликовал пост на странице в социальной сети, в котором описал свое видение необходимых в Молдавии изменений. В пример достойного лидера будущий премьер привел президента Аргентины Хавьера Милея, известного своими радикальными экономическими реформами. Позже Тофан уточнил, что не считает реформы в Аргентине необходимыми и для Молдавии. Он отметил, что лидер должен «иметь смелость засучить рукава, решиться на непопулярные вещи и быть готовым брать на себя ответственность за последствия».