Санду выдвинула бизнесмена Тофана на пост премьера Молдавии

За несколько дней до выдвижения Тофан опубликовал пост на странице в социальной сети, в котором описал свое видение необходимых в Молдавии изменений. В пример достойного лидера будущий премьер привел президента Аргентины Хавьера Милея, известного своими радикальными экономическими реформами. Позже Тофан уточнил, что не считает реформы в Аргентине необходимыми и для Молдавии. Он отметил, что лидер должен «иметь смелость засучить рукава, решиться на непопулярные вещи и быть готовым брать на себя ответственность за последствия».