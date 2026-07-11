Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,317+0,59%KAZT271-1,6%UTAR8,14-0,37%IMOEX2 145,65-1,88%RTSI881,67-2,82%RGBI113,22-0,1%RGBITR756,69+0,01%
Главная / Политика /

Санду выдвинула бизнесмена Тофана на пост премьера Молдавии

Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула бизнесмена Василе Тофана в кандидаты в премьер-министры республики. Об этом она объявила в ходе пресс-конференции, ее цитирует NewsMaker.Md.

Сам Тофан отметил, что считает предложенную должность скорее большой ответственностью, чем достижением. Он заявил, что на первом этапе планирует сосредоточиться на восстановлении и укреплении доверия граждан к государственным властям и перезапуске экономики.

Тофана ранее предложила правящая партия «Действие и солидарность» (PAS). Для того чтобы он стал премьером Молдавии, необходимо, чтобы парламент проголосовал за него. Издание пишет, что эту процедуру можно считать формальностью.

Тофан – соучредитель гражданского движения «Европа-2028» и инвестор фонда Horizon Capital, который управляет активами в $2 млрд.

За несколько дней до выдвижения Тофан опубликовал пост на странице в социальной сети, в котором описал свое видение необходимых в Молдавии изменений. В пример достойного лидера будущий премьер привел президента Аргентины Хавьера Милея, известного своими радикальными экономическими реформами. Позже Тофан уточнил, что не считает реформы в Аргентине необходимыми и для Молдавии. Он отметил, что лидер должен «иметь смелость засучить рукава, решиться на непопулярные вещи и быть готовым брать на себя ответственность за последствия».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь