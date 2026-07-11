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Польша возведет стену памяти жертв Волынской резни

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск в видеообращении заявил о планах возвести в Варшаве стену памяти жертв Волынской резни. Об этом сообщается на правительственном сайте Польши. На мемориале будут высечены имена всех идентифицированных погибших и зажжен вечный огонь.

«Мы хотим сохранить память о каждом из них. По имени и фамилии», – подчеркнул глава польского правительства.

Премьер-министр заявил, что ему удалось добиться возобновления поисковых работ и эксгумации жертв Волынской трагедии, а также других польских граждан, погибших в XX в. на Украине, чьи останки ранее не были достойно захоронены. По его словам, их семьи ждали этого более 80 лет.

Туск вновь назвал Волынскую резню геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков и граждан Польши других национальностей. По его словам, убитые не могут оставаться безымянными, а долг перед жертвами – установить личности виновных и безоговорочно осудить это преступление.

Польский премьер также заявил, что признание Волынской резни геноцидом – моральный долг перед жертвами украинских карателей. По его словам, Европа, примирившаяся после Второй мировой войны, стала возможна благодаря истине и называнию вещей своими именами, и тот, кто хочет присоединиться к этому сообществу, должен быть готов к этой правде.

«Сегодня мы несем ответственность за наше будущее и безопасность наших детей и внуков. Это общая ответственность – Польши, Украины, Европы. Сегодня нам нужна солидарность перед лицом общих угроз, а солидарность строится на фундаменте истины, памяти и надежды», – сказал Туск.

11 июля 1943 г. считается апогеем Волынской трагедии. В этот день отряды украинских националистов атаковали не менее 100 польских населенных пунктов. По разным оценкам, на Волыни и в Восточной Галиции погибли от 50 000 до 100 000 поляков. В 2016 г. польский парламент признал Волынскую трагедию геноцидом и установил 11 июля Национальным днем памяти жертв.

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