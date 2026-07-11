Польша возведет стену памяти жертв Волынской резни

Премьер-министр заявил, что ему удалось добиться возобновления поисковых работ и эксгумации жертв Волынской трагедии, а также других польских граждан, погибших в XX в. на Украине, чьи останки ранее не были достойно захоронены. По его словам, их семьи ждали этого более 80 лет.