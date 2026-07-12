ПВО сбила еще пять дронов на подлете к Москве
Силы ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Собянин утром сообщил о 21 украинском дроне, сбитом на подступах к столице.
Позже мэр столицы сообщил еще о трех сбитых БПЛА. За утро 12 июля ликвидировано 29 дронов.
Силы ПВО за ночь ликвидировали 349 беспилотников над российскими регионами. В Самарской области в результате атаки ВСУ погиб один человек, еще трое получили ранения. В белгородской больнице скончался 13-летний мальчик, который 11 июля получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Грайвороне.