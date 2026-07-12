ПВО сбила еще пять дронов на подлете к Москве

Силы ПВО за ночь ликвидировали 349 беспилотников над российскими регионами. В Самарской области в результате атаки ВСУ погиб один человек, еще трое получили ранения. В белгородской больнице скончался 13-летний мальчик, который 11 июля получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Грайвороне.