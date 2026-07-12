Болгарский бизнесмен Пеевски заявил, что санкции в стране не работают

Глава МВД также заявил в парламенте, что в апреле 2024 г. Пеевски и нынешний судья Конституционного суда Десислава Атанасова якобы летели одним частным рейсом из Софии в Дубай. Атанасова отвергла эти утверждения, представив документы, которые, по ее словам, подтверждают, что в тот период она не покидала Турцию.