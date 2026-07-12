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Болгарский бизнесмен Пеевски заявил, что санкции в стране не работают

Ведомости

Попавший под санкции США и Великобритании болгарский политик и бизнесмен Делян Пеевски заявил, что введенные против него ограничения фактически не действуют в Болгарии. Об этом сообщает Euractiv. Заявление прозвучало после того, как глава МВД страны Иван Демерджиев обнародовал сведения о многочисленных зарубежных перелетах политика.

Комментируя публикацию данных о своих поездках, Пеевски отверг претензии относительно финансирования перелетов. Политик также подчеркнул, что расходы на поездки оплачивались исключительно им и его семьей.

По информации МВД, с 2018 г. политик совершил 227 вылетов из Софии, из которых 181 пришелся на частные чартерные рейсы. Шесть перелетов общей стоимостью 122 900 евро были оплачены по договору с юридической фирмой, принадлежащей адвокату Пеевски.

Глава МВД также заявил в парламенте, что в апреле 2024 г. Пеевски и нынешний судья Конституционного суда Десислава Атанасова якобы летели одним частным рейсом из Софии в Дубай. Атанасова отвергла эти утверждения, представив документы, которые, по ее словам, подтверждают, что в тот период она не покидала Турцию.

После публикации информации партия Пеевски «Движение за права и свободы» (MRF) потребовала от Еврокомиссии, Европола и Интерпола проверить действия главы МВД, обвинив его в использовании данных авиапассажиров в политических целях. Ведомство заявило, что действовало в рамках закона.

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