ФИФА допустила расширение ЧМ до 64 команд
Президент ФИФА Джанни Инфантино не исключает очередного расширения числа участников чемпионата мира до 64 стран, пишет Welt.
В интервью швейцарскому порталу Blue Sport глава организации подчеркнул, что над этой темой стоит подумать.
По словам Инфантино, расширение турнира позволит большему числу стран мечтать об участии в мундиале.
«Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка», – заявил он. Глава ФИФА также назвал «огромным успехом» расширение нынешнего турнира до 48 команд, отметив, что уровень сборных со всех континентов «чрезвычайно высок и продолжает расти».
Чемпионат мира 2026 г., проходящий в США, Мексике и Канаде, впервые проводится с участием 48 национальных команд. Ранее в турнире выступали 32 сборные. Это нововведение привело к введению раунда 1/16 финала и увеличению общего числа матчей до 104 за пять недель.
В случае утверждения нового расширения число участников мундиаля может удвоиться за короткий исторический период: с 32 команд в период с 1998 по 2022 г. до 64 в перспективе. При этом Инфантино не уточнил, по какому формату мог бы проводиться турнир с таким количеством участников.
В полуфиналы ЧМ-2026 впервые в истории вышли все четыре лучшие сборные рейтинга ФИФА. Борьбу за титул продолжат Аргентина, Испания, Франция и Англия.