ФИФА допустила расширение ЧМ до 64 команд

В случае утверждения нового расширения число участников мундиаля может удвоиться за короткий исторический период: с 32 команд в период с 1998 по 2022 г. до 64 в перспективе. При этом Инфантино не уточнил, по какому формату мог бы проводиться турнир с таким количеством участников.