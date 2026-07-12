Собянин: в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников

Как сообщала Росавиация, аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Во «Внуково» и «Жуковском» ограничения на использование воздушного пространства действуют до сих пор.