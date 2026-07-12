Выборы в парламент Израиля назначили на 27 октября

В 25-м созыве правящей партией является «Ликуд» – правоцентристская национально-либеральная партия. Ее лидером является Биньямин Нетаньяху, который занял пост премьер-министра Израиля. Сейчас в отношении него в Израиле возбуждено несколько дел о коррупции. Кроме того, Международной уголовный суд выдал ордер на его арест в связи с военной операцией в секторе Газа.