Выборы в парламент Израиля назначили на 27 октября
Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом объявил председатель комиссии по делам кнессета депутат от правящей партии «Ликуд» Офир Кац, передает The Times of Israel.
Назначение даты выборов означает, что планировавшийся досрочный роспуск законодательного органа не состоится. Нынешний 25-й созыв станет первым за 40 лет, который отработал полный срок без досрочных выборов.
Кнессет – однопалатный парламент Израиля и высший законодательный орган страны, состоящий из 120 депутатских мест.
В 25-м созыве правящей партией является «Ликуд» – правоцентристская национально-либеральная партия. Ее лидером является Биньямин Нетаньяху, который занял пост премьер-министра Израиля. Сейчас в отношении него в Израиле возбуждено несколько дел о коррупции. Кроме того, Международной уголовный суд выдал ордер на его арест в связи с военной операцией в секторе Газа.