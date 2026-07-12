Франция остановила три АЭС из-за жары

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Европу накрыла волна аномальной жары: температурные показатели бьют рекорды, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. Сильнее всего от зноя страдает Франция – в ряде городов дневные максимумы уверенно превысили отметку в 40 градусов по Цельсию, отмечает Euronews. Экстремальная погода привела к жертвам, отключениям электричества, дефициту воды и проблемам на транспорте. По прогнозам синоптиков, пик жары в Германии, Нидерландах и Бельгии ожидается ближе к выходным. Власти Бранденбурга, Гессена и Северного Рейна–Вестфалии призывают жителей экономно расходовать воду, пишет немецкая газета Die Welt.



На фото: Потсдам, Германия. / Jens Kalaene/dpa via Reuters Connect