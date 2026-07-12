Франция остановила три АЭС из-за жары
Во Франции остановили реакторы на трех АЭС на фоне аномальной жары, передает France24.
Реакторы остановлены на АЭС «Гольфеш», «Бюже» и «Шуз». Они остановлены в связи с погодными условиями и в целях соблюдения правил сброса охлаждающей реакторы воды, а также для защиты окружающей среды.
«Данная мера является требованием по защите окружающей среды, направленным на предотвращение сброса чрезмерного количества горячей воды в реки, которые уже нагрелись из-за жары», – говорится в материале.
Еще восемь АЭС сейчас работают на пониженной мощности.
Июнь 2026 г. стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений, следовало из аналитики европейской Службы по изменению климата Copernicus. Средняя температура воздуха в регионе в июне составила 20,74 градуса по Цельсию, что на 3,06 градуса выше климатической нормы 1991–2020 гг. и является самым высоким значением за весь период наблюдений.