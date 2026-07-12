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Франция остановила три АЭС из-за жары

Ведомости

Во Франции остановили реакторы на трех АЭС на фоне аномальной жары, передает France24.

Реакторы остановлены на АЭС «Гольфеш», «Бюже» и «Шуз». Они остановлены в связи с погодными условиями и в целях соблюдения правил сброса охлаждающей реакторы воды, а также для защиты окружающей среды.

«Данная мера является требованием по защите окружающей среды, направленным на предотвращение сброса чрезмерного количества горячей воды в реки, которые уже нагрелись из-за жары», – говорится в материале.

Еще восемь АЭС сейчас работают на пониженной мощности.

Аномальная жара в Европе
Европу накрыла волна аномальной жары: температурные показатели бьют рекорды, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. Сильнее всего от зноя страдает Франция – в ряде городов дневные максимумы уверенно превысили отметку в 40 градусов по Цельсию, отмечает Euronews. Экстремальная погода привела к жертвам, отключениям электричества, дефициту воды и проблемам на транспорте. По прогнозам синоптиков, пик жары в Германии, Нидерландах и Бельгии ожидается ближе к выходным. Власти Бранденбурга, Гессена и Северного Рейна–Вестфалии призывают жителей экономно расходовать воду, пишет немецкая газета Die Welt.На фото: Потсдам, Германия.
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Европу накрыла волна аномальной жары: температурные показатели бьют рекорды, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. Сильнее всего от зноя страдает Франция – в ряде городов дневные максимумы уверенно превысили отметку в 40 градусов по Цельсию, отмечает Euronews. Экстремальная погода привела к жертвам, отключениям электричества, дефициту воды и проблемам на транспорте. По прогнозам синоптиков, пик жары в Германии, Нидерландах и Бельгии ожидается ближе к выходным. Власти Бранденбурга, Гессена и Северного Рейна–Вестфалии призывают жителей экономно расходовать воду, пишет немецкая газета Die Welt.

На фото: Потсдам, Германия. / Jens Kalaene/dpa via Reuters Connect

Июнь 2026 г. стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений, следовало из аналитики европейской Службы по изменению климата Copernicus. Средняя температура воздуха в регионе в июне составила 20,74 градуса по Цельсию, что на 3,06 градуса выше климатической нормы 1991–2020 гг. и является самым высоким значением за весь период наблюдений.

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