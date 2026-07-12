Силы ПВО за день уничтожили 220 украинских беспилотников над регионами России

Днем 12 июня Росавиация неоднократно вводила ограничения на работу разных российских аэропортов на фоне продолжающихся запусков украинских дронов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за день в сторону столицы летели около 300 беспилотников ВСУ, большинство были сбиты, не доходя до Московского региона.