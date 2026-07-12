Силы ПВО за день уничтожили 220 украинских беспилотников над регионами России
В течение дня в период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 220 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Днем 12 июня Росавиация неоднократно вводила ограничения на работу разных российских аэропортов на фоне продолжающихся запусков украинских дронов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за день в сторону столицы летели около 300 беспилотников ВСУ, большинство были сбиты, не доходя до Московского региона.