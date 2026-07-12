При пожаре в пабе в Бангкоке погибли не менее 27 человек

Ранее в Таиланде уже происходили подобные трагедии: в 2022 г. при пожаре в музыкальном пабе на востоке страны погибли 14 человек. В 2009 г. в новогоднюю ночь в ночном клубе Santika в Бангкоке погибли 66 человек и более 200 получили ранения – возгорание возникло из-за фейерверка внутри помещения.