При пожаре в пабе в Бангкоке погибли не менее 27 человек
Крупный пожар охватил паб в Бангкоке (Таиланд), в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек, сообщает Associated Press.
Возгорание произошло около полуночи в заведении в северной части тайской столицы. На кадрах, опубликованных спасателями, видно, как из входной двери паба вырывается огромное пламя, люди пытаются выбраться наружу, а густой черный дым поднимается в небо.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун сообщил журналистам на месте происшествия, что в результате пожара погибли 27 человек, несколько пострадавших доставлены в больницы. Причина возгорания устанавливается. На тушение огня у пожарных ушло около получаса.
Ранее в Таиланде уже происходили подобные трагедии: в 2022 г. при пожаре в музыкальном пабе на востоке страны погибли 14 человек. В 2009 г. в новогоднюю ночь в ночном клубе Santika в Бангкоке погибли 66 человек и более 200 получили ранения – возгорание возникло из-за фейерверка внутри помещения.