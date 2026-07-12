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При пожаре в пабе в Бангкоке погибли не менее 27 человек

Ведомости

Крупный пожар охватил паб в Бангкоке (Таиланд), в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек, сообщает Associated Press.

Возгорание произошло около полуночи в заведении в северной части тайской столицы. На кадрах, опубликованных спасателями, видно, как из входной двери паба вырывается огромное пламя, люди пытаются выбраться наружу, а густой черный дым поднимается в небо.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун сообщил журналистам на месте происшествия, что в результате пожара погибли 27 человек, несколько пострадавших доставлены в больницы. Причина возгорания устанавливается. На тушение огня у пожарных ушло около получаса.

Ранее в Таиланде уже происходили подобные трагедии: в 2022 г. при пожаре в музыкальном пабе на востоке страны погибли 14 человек. В 2009 г. в новогоднюю ночь в ночном клубе Santika в Бангкоке погибли 66 человек и более 200 получили ранения – возгорание возникло из-за фейерверка внутри помещения.

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