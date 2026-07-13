Звезда «Парка юрского периода» Сэм Нил скончался в возрасте 78 лет

Сэм Нил (настоящее имя Найджел Джон Дермот Нил) родился 14 сентября 1947 г. в Омаге, графство Тирон, Северная Ирландия. В 1955 г. семья актера переехала в Новую Зеландию. Он заинтересовался актерским мастерством во время учебы в Кентерберийском университете, а затем получил степень по английской литературе в Университете Виктории. В начале своей карьеры Нил снялся в фильме «Спящие псы» (1977), одном из первых новозеландских фильмов, показанных на международном уровне; в австралийской исторической драме «Моя блестящая карьера» (1979) вместе с Джуди Дэвис; и в роли Дэмиена в третьем фильме серии «Омен» , «Последний конфликт» (1981), снятом в Великобритании.