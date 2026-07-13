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Звезда «Парка юрского периода» Сэм Нил скончался в возрасте 78 лет

Ведомости
picture alliance / Geisler-Fotop / ТАСС
picture alliance / Geisler-Fotop / ТАСС

Новозеландский актер Сэм Нил, получивший широкую известность благодаря роли в фильмах серии «Парк Юрского периода», умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление семьи артиста.

По информации издания, о смерти актера сообщили его родственники. Нил скончался в Сиднее.

«Сэм был окружен семьей и ушел из жизни с тем достоинством, которое отличало его всю жизнь. Потеря была внезапной и неожиданной, но, к счастью, Сэм остался здоров. Семья хотела бы выразить глубочайшую благодарность персоналу частной больницы Святого Винсента за невероятную заботу», – говорится в публикации на официальной странице актера в соцсетях.

В марте 2023 г. у актера диагностировали онкологическое заболевание, ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому. После постановки диагноза он прошел курс химиотерапии.

Сэм Нил (настоящее имя Найджел Джон Дермот Нил) родился 14 сентября 1947 г. в Омаге, графство Тирон, Северная Ирландия. В 1955 г. семья актера переехала в Новую Зеландию. Он заинтересовался актерским мастерством во время учебы в Кентерберийском университете, а затем получил степень по английской литературе в Университете Виктории. В начале своей карьеры Нил снялся в фильме «Спящие псы» (1977), одном из первых новозеландских фильмов, показанных на международном уровне; в австралийской исторической драме «Моя блестящая карьера» (1979) вместе с Джуди Дэвис; и в роли Дэмиена в третьем фильме серии «Омен» , «Последний конфликт» (1981), снятом в Великобритании.

В 1993 г. Нил сыграл палеонтолога Алана Гранта в «Парке юрского периода» Стивена Спилберга и первопроходца Алистера Стюарта в фильме «Пианино» новозеландки Джейн Кэмпион.

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