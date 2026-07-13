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Песков перенаправил в Минтранс вопрос о судоходстве в Азовском море

Ведомости

Вопрос судоходства в Азовском море является прерогативой Минтранса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ограничениях движения судов.

«Непосредственно вопрос о судоходстве в Азовском море – это прерогатива Министерства транспорта. Я рекомендую вам обратиться туда», – сказал он.

Песков добавил, что все аспекты, связанные со спецоперацией, находятся в поле внимания президента РФ Владимира Путина. По его словам, он получает всю информацию и «принимает соответствующие решения».

10 июля Reuters со ссылкой на три источника в зерноэкспортной отрасли писало, что Россия остановила судоходство по Азово-Донскому каналу из-за украинских атак. Москва официально не подтверждала эту информацию.

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