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На подлете к Москве уничтожили пять беспилотников

Ведомости

Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram.

Таким образом, количество сбитых дронов на подлете к Москве с начала суток 14 июля достигло 11.

14 июля Росавиация кратковременно ограничивала работу столичного аэропорта «Жуковский», следует из Telegram-канала ведомства.

Ночью 14 июля средства ПВО уничтожили 288 украинских беспилотников над 16 российскими регионами, передавало Минобороны РФ. В том числе БПЛА уничтожили над Московским регионом.

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