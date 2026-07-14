На подлете к Москве уничтожили пять беспилотников
Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram.
Таким образом, количество сбитых дронов на подлете к Москве с начала суток 14 июля достигло 11.
14 июля Росавиация кратковременно ограничивала работу столичного аэропорта «Жуковский», следует из Telegram-канала ведомства.
Ночью 14 июля средства ПВО уничтожили 288 украинских беспилотников над 16 российскими регионами, передавало Минобороны РФ. В том числе БПЛА уничтожили над Московским регионом.